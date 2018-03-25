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محافظ سوهاج يكلف بعلاج طفل يحتاج عملية قلب مفتوح على نفقة التامين الصحى

الأحد، 25 مارس 2018 05:54 م
محافظ سوهاج يكلف بعلاج طفل يحتاج عملية قلب مفتوح على نفقة التامين الصحى محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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 كلف الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج، مسئولى التامين الصحى بالمحافظة بمتابعة حالة الطفل محمد احمد ابو رحاب , من قرية العتامنة بمركز طما , والذى يحتاج الى إجراء عملية قلب مفتوح لاصلاح العيب الخلقى الوراثى ( تبادل الشرايين الرئيسية لعضلة القلب ) ، والتواصل مع مستشفى اطفال مصر لتحديد موعد لاجراء العملية ،على ان يتحمل التامين الصحى نفقات العلاج واجراء عملية القلب المفتوح والعلاج بعد إجراء العملية ،جاء ذلك فى استجابة من المحافظ لحالة الطفل محمد والتى تم نشرها علي أحد  المواقع الالكترونية تحت عنوان " طفل مصاب بتصلب الشرايين ويحتاج لعملية قلب مفتوح "

وأوضح الدكتور احمد فاروق مدير عام فرع التامين الصحى بسوهاج أن مندوب من فرع سوهاج للتامين الصحى، قد انتقل الى الوحدة الصحية بالسبايكة التابع لها قرية العتامنة بمركز طما الذى تم اصدار شهادة الميلاد منه حيث تم الاستدلال على عنوان الطفل بالتحديد , وتم مقابلة أهل الطفل والتواصل مع والده .

وقال فاروق أنه صدر قرار لجنة جراحات القلب بسوهاج بتحمل التامين الصحى كافة نفقات علاج الطفل بما فيها إجراء عملية القلب المفتوح بمستشفى أطفال مصر بأبو الريش , وقد تم بالفعل عرض الطفل على اللجنة المركزية بالمستشفى ،والتى قررت عدم إجراء الجراحة قبل أن يصل وزن الطفل 12 كيلوجرام وبالتالى متابعة أشعة الدوبلر على القلب كل ثلاث شهور , مؤكدا أن التامين الصحى سيتحمل نفقات العلاج طوال هذه الفترة وحتى ما بعد إجراء العملية الجراحية ، تم الاتفاق على عمل مقابلات دورية مع أهل الطفل لمتابعة الحالة والتنسيق مع اللجنة المركزية بمستشفى اطفال مصر بابو الريش.

 

 


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