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محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير بمحيط المتحف القومى والمجلس المحلى

الأحد، 25 مارس 2018 07:02 م
محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير بمحيط المتحف القومى والمجلس المحلى محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج أعمال التجميل والتطوير بسور المجلس الشعبى المحلى وبمحيط متحف سوهاج الإقليمي تمهيدا لافتتاحه خلال عيد سوهاج القومي شهر أبريل القادم ، وكلف مسئولي حى شرق رفع مستوى النظافة بمحيط المجلس الشعبى المحلى وإنارة المنطقة ودهان الأشجار وتطوير المداخل والأسوار .

وأكد عبد المنعم  فى بيان له ، أن منطقة المتحف سوف تظهر بالمظهر الحضاري أمام زائري المتحف من المصريين والأجانب وان الحلم سوف يتحقق قريبا من خلال افتتاحه بعد سنوات تعثر فيها ، وهذا إهداء الي أبناء محافظة سوهاج بهدف تطوير المحافظة وخلق فرص عمل من خلال وضع المتحف علي برامج الأفواج السياحية التي تزور مصر.

يذكر أن تم تشكيل لجنة من السكرتير العام المساعد للمحافظة ونقيب المهندسين بسوهاج ووكيل وزارة الإسكان و رئيس حى شرق ومدير عام الشئون المالية والادارية ومدير إدارة التنسيق الحضاري بالديوان العام لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف بما يتناسب والطابع المعمارى والاثرى للمتحف الذى يعد من أهم المزارات السياحية بسوهاج.

 

 


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