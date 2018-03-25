محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى لمتابعة الانتخابات الرئاسية







كتب عمرو خلف

قررالدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذى والأمنى بالمحافظة، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى،استعدادا للإنتخابات الرئاسية.

وقرر محافظ سوهاج فى بيان له تجهيزغرف عمليات بكل وحدة محلية، لتلقى شكاوى المواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، اعتبارا من الأحد 25مارس وحتى الخميس 29 مارس، وذلك خلال أيام الانتخابات الرئاسية 26و27و28 من الشهر الحالى.

وأكد محافظ سوهاج، على تشديد الإجراءات الأمنية والتواجد بجميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة وأماكن تردد المواطنين، وتكثيف الدوريات على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، مشددا على ضرورة تواجد قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات والمرور المستمر وعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، على أن تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح علي مدار 24 ساعة خلال ايام الانتخابات الرئاسية ،والتصدي لأية تعديات علي الاراضي الزراعية او املاك الدولة وإزالتها إزالة فورية عن طريق وحدات التدخل السريع بالوحدات المحلية .

كما أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بدور اعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية وممثلى الحركات الشبابية والنقابات وممثلى المجتمع المدنى لجهودهم المبذولة خلال المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة التى عقدت خلال فترة الدعاية للانتخابات بمختلف قرى ومدن المحافظة لدعم المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على النزول للادلاء بأصواتهم .

وأكد المحافظ على اهمية دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية والعمل على حشد المواطنين امام اللجان ودعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية , وتوجيه رسالة قوية للعالم اجمع بان الشعب المصرى لديه الوعى الكافى والحس السياسى بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه بكامل حريته, واستكمال مسيرة التنمية والبناء. وقال المهندس محمد محمود لبيب نائب رئيس مجلس ادارة جمعية من اجل مصر ان الجمعية قامت خلال الفترة الماضية بعقد ما يقرب من 250 مؤتمر بقري ومدن المحافظة لتوضيح اهمية مشاركة المواطنين للادلاء باصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية القادمة ، وانه سيتم مشاركة شباب الجمعية بجميع اللجان الانتخابية لتسهيل ادلاء المواطنين باصواتهم , وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الجمعية بمدينة سوهاج وغرف عمليات فرعية بكافة القرى والمدن.

وأكدت الدكتورة سحر وهبي مقررة المجلس القومى للمراة بسوهاج انه تم استهداف مقابلات مع ٦٢ الف و٦٩٠ سيدة وفتاة فى حملات طرق الابواب خلال شهر مارس ومنذ شهر فبراير تم اطلاق حمله صوتك لمصر بكرة وتم عقد اكثر من ٢٠٠ لقاء جماهيري فى القرى والنجوع والمدن بالمحافظه حضرها اكثر من ١٦ الف سيدة وفتاة لإبلاغهم برسائل المجلس وهى (صوتك امانه ـ صوتك حيفرق كتير ـ صوتك لبكرة وأولادك واحفادك ـ وسمعى صوتك للعالم ـ صوتك كارت احمر ضد الاٍرهاب) ,وسيقوم المجلس القومى للمراة بسوهاج بمساعدة المراة السوهاجية بالقري والنجوع للخروج والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالتنسيق بين عضوات المجلس والرائدات الريفيات وتشكيل غرفة عمليات بمقر المجلس لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأضاف عبد المنعم ان خروج الشعب المصرى للمشاركة فى الانتخابات سيكون بمثابة الضربة القاضية لكافة المؤامرات والتحديات التى تواجه الوطن بالداخل والخارج , واعرب عن ثقته التامة فى وعى الشعب المصرى واصراره على استكمال النهضة التى بدأت بالفعل على ارض الوطن .

كما وافق محافظ سوهاج، على إحلال وتجديد مبنى استراحة قديمة بدير الملاك ميخائيل للأقباط الارثوذكس بنجع الدير بقرية اولاد يحي بحرى بمركز دار السلام وفقا لما جاء بتقرير اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية, على ان تتم تلك الاعمال عقب استخراج التراخيص اللازمة وتحت اشراف الادارة الهندسية المختصة وقطاع الاثار .

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل توفير الاجواء المناسبة والأماكن اللائقة لإقامة الشعائر الدينية فى بيوت الله سواء المساجد او الكنائس, مشيدا بروح المحبة والتسامح التى تجمع ابناء الشعب السوهاجى من مسلمين واقباط .

وأكد عبد المنعم على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإلتزام التام بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لبناء أو اعادة بناء أو ترميم دور العبادة وفقا لما نص عليه الدستور المصرى واقرته الشريعة الاسلامية بحرية ممارسة الشعائر الدينية.