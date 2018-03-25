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محافظ سوهاج: القوات المسلحة تتسلم المقرات الانتخابية بمركز المراغة

الأحد، 25 مارس 2018 05:08 م
محافظ سوهاج: القوات المسلحة تتسلم المقرات الانتخابية بمركز المراغة محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة سلمت أفراد القوات المسلحة المقرات الانتخابية بالمدينة والقرى، للمشاركة فى تأمين اللجان خلال انتخابات الرئاسة 2018، والتى تبدأ غدًا الإثنين وتستمر لمدة 3 أيام.

ومن جانبه، أكد محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة فى بيان للمحافظة، أن جميع الوحدات القروية فى استنفار كامل على مدار الساعة حتى الانتهاء من العملية الانتخابية، حيث تسلمت أفراد القوات المسلحة المقرات الانتخابية بمركز المراغة، وتم تجهيز أماكن لإقامة القوات المشاركة فى تأمين اللجان بنفس أماكن اللجان، ورفع الباعة الجائلين من محيط المدارس، والتأكد من تجهيز المقرات التى تقع فى المدارس والمعاهد الأزهرية بمدينة المراغة ونجع البارود، وتأمينها ضد الحرائق بوجود أدوات الحماية المدنية الكافية بكل مدرسة جاهز للاستعمال.

وفى سياق متصل، شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج احتفالية مؤتمر البرنامج التسويقى لتحسين اقصاديات الصيدليات بمصر، والذى تنظمه نقابة الصيادلة بسوهاج بمشاركة مجموعة شركات، لتقديم الخدمات للصيادلة ومصنعى الأدوية بالشكل المناسب الذى يعود بالنفع العام والاستفادة للمرضى فى جميع أنحاء الجمهورية.

وحضر المؤتمر الدكتور أحمد القاضى نقيب الصيادلة بسوهاج، والدكتور محمود الأمير عميد كلية الصيدلة، والدكتور إسماعيل عمر مدير مجموعة H.O ، وعدد كبير من شركات تصنيع الأدوية والمستحضرات، بالإضافة إلى كبار الصيادلة بصعيد مصر.

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بتنمية وتنشيط صناعة الدواء ، وقطاع الصيادلة في محافظات الصعيد عامة وسوهاج خاصة ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، وبما يعود بالاستفادة الكاملة للمرضي بشكل عام ، مشيرا إلي أهمية وجود هيئة للادوية المصرية ، وحل مشكلة التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية.


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