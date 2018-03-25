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محافظ دمياط: رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابية

الأحد، 25 مارس 2018 08:24 ص
محافظ دمياط: رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط





دمياط معتز الشربينى
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قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بمتابعة الموقف التنفيذى لاستقبال الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26 وحتى 28 من مارس الجارى.

وأكد المحافظ على جاهزية كافة اللجان الانتخابية بكل السبل الممكنة لتيسير العملية الانتخابية على الناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأشار إلى أنه التقى العميد أحمد صفي الدين قائد الفرقة 18 مشاه لبحث الاستعدادات، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابية وتأمين كافة اللجان وانتشار قوات التأمين بالمحافظة، حيث تم المرور على بعض اللجان الانتخابية بعدد من مراكز المحافظة للتأكد من جاهزيتها.

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت فى محافظة دمياط 947 مواطنا يصوتون فى 251 لجنة فرعية، تشرف عليها 10 لجان عامة و225 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

 


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