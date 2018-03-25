محافظ بورسعيد يوصى سائقى سيارات نقل الناخبين بحسن معاملة كبار السن







بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم الأحد،سيارات مشروع النقل الداخلى المخصصة لنقل كبار السن إلى مقار انتخابات الرئاسة خلال الثلاث أيام المقبلة.

وأشار المحافظ، خلال لقاءه بسائقى السيارات،إلى أنه سيتم نقل الناخبين بالمجان، مشددا على ضرورة نظافة السيارات باستمرار ومساعدة وحسن معاملة كبار السن، موضحا أن السيارات ستعمل على خطوط النقل الداخلى بانتظام.

وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، مهما كان اختيارهم، وذلك من أجل حماية الوطن من مخططات ومؤامرات المتربصين به، ولحماية الأمن والأمان ومسيرة التنمية التى تشهدها مصر.

ووجه الغضبان، الشكر، اليوم الأحد، لكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية، والأوقاف، والكنيسة، لحثهم المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكل من ساهم فى توعية المواطنين بأهمية المشاركة الانتخابية، وذلك من خلال المؤتمرات والفعاليات المختلفة.

وأكد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، أن الجميع عليهم دور كبير فى حث المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى ما يدفعه للمشاركة والإدلاء بصوته لاختيار رئيسه، وذلك لإستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة، وضرورة ظهور أيام الانتخابات الثلاث كالعرس الديمقراطى، الذى يعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدى لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولإستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالى مصر.



لقاء المحافظ مع سائقى السيارات



محافظ بورسعيد يلتقى سائقى سياراتنقل الناخبين



اجتماع المجلس النفيذى للمحافظة