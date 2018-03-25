محافظ المركزى الصينى: سنواصل الإصلاحات المالية وفتح القطاع







رويترز

قال محافظ البنك المركزى الصينى الجديد اليوم الأحد إن بلاده ستواصل نهج الإصلاح بقوة وتباشر انفتاحا أكبر للقطاع المالى مع التركيز بالقدر ذاته على درء المخاطر من خلال إجراءات تنظيمية ورقابية.

وفى أول كلمة عامة يلقيها منذ تعيينه قال المحافظ يى قانغ خلال منتدى الصين للتنمية فى بكين إن الانفتاح يفضى إلى التقدم بينما ينبئ الانغلاق بالتخلف.

كانت الصين قالت فى نوفمبر تشرين الثانى إنها رفعت سقف الملكية الأجنبية فى شركات المشاريع المشتركة التى تعمل فى أسواق العقود الآجلة والأوراق المالية والصناديق إلى 51 % من 49 % مضيفة أن جميع القيود على الملكية ستُلغى فى العديد من القطاعات المالية بعد ثلاث سنوات.

وقال يى إن رفع سقف الملكية لا يعنى غياب الرقابة كما أن انفتاح القطاع المالى فى الصين لا يعنى عدم خضوعه لجهات تنظيمية.

وتابع أن انفتاح القطاع سيجرى بالتناسق مع إصلاحات فى آلية سعر صرف النقد الأجنبى وقابلية الحسابات الرأسمالية للتحويل.