محافظ القليوبية يرفع حالة الطوارئ فى المديريات والمدن استعدادا للانتخابات

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير - نيفين طه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ ألقليوبية رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والإحياء وجميع ألمديريات وإلغاء الأجازات لرؤساء المراكز والمدن ،ومديرى المديريات ،وتواجد كل مسئول بنطاق مركزه للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية.

وأشارعشماوى فى بيان له اليوم على أنه تم توفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ ،وتوفير خط تليفون أرضى وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة ،والشرطة مشدداً على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كرسي متحرك لكبار السن .

كما وجه عشماوى برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات ألطبية وتواجد طاقم الاطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة بنسبة 100% ،مشددا على ضرورة انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة فى محيط المقار واللجان الانتخابية ،وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على جميع الجهات بضرورة المتابعة الحية لكافة الأحداث التي تتم بكافة المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الانتخاب ، وانتظام سير العملية الانتخابية ، والتأكد من بدء عمليات الاقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له ، ومعرفة أسباب تأخر عمل أي لجان في حالة حدوث ذلك ، والعمل على حل أي مشكلة طارئة على الفور .

كما أعلن محافظ القليوبية،أنه يتابع منذ الساعة السابعة صباحا أعمال غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والمشكلة من كافة الجهات المختصة ، والتى تم انعقادها صباح اليوم لمتابعة الإنتهاء من تجهيزات الإنتخابات الرئاسية 2018 والتي من المقرر أن تبدأ في صباح يوم 26وحتى 28مارس الجاري.

وأوضح المحافظ، أنه يتابع وصول افراد القوات المسلحة الى المقار الانتخابية للمشاركة في تامين اللجان الانتخابية، كما يتابع تجهيز الاماكن والمقرات المخصصة لإقامة القوات المشاركة فى تأمين اللجان على ان تكون تلك الاماكن بنفس مكان اللجنة،وتم التنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية لتوفير كميات الخبز المطلوبة و سوف يتم تسليمها إلى القوات فى أماكن تواجدها بمختلف المقرات.

كما قامت المحافظة بتوفير وسائل المواصلات لنقل القوات من اماكن التجمع الى مقرات اللجان.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة مديري المديريات المعنية ورؤساء الأحياء لمندوبيهم المتواجدين بالغرفة ، وعمل تقرير شامل من كل جهة بكافة الأحداث التي تحدث على مدار اليوم،مؤكداعلى انعقاد غرفة عمليات فرعية بالمديريات والأحياء وانعقادها بشكل دائم، ومتابعة انتظام عمليات الاقتراع بكافة اللجان لحين انتهاء الانتخابات ، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم .

ومن جانب آخر رفعت مديرية الصحة بالقليوبية درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وإلغاء إجازات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال سير العملية الانتخابية.