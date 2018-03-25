video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يرفع حالة الطوارئ فى المديريات والمدن استعدادا للانتخابات

الأحد، 25 مارس 2018 11:05 ص
محافظ القليوبية يرفع حالة الطوارئ فى المديريات والمدن استعدادا للانتخابات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية





القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير - نيفين طه
إضافة تعليق

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ ألقليوبية رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والإحياء وجميع ألمديريات وإلغاء الأجازات لرؤساء المراكز والمدن ،ومديرى المديريات ،وتواجد كل مسئول بنطاق مركزه للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية.

وأشارعشماوى فى بيان له اليوم على أنه تم توفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ ،وتوفير خط تليفون أرضى وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة ،والشرطة مشدداً على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كرسي متحرك لكبار السن .

كما وجه عشماوى برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات ألطبية وتواجد طاقم الاطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة بنسبة 100% ،مشددا على ضرورة انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة فى محيط المقار واللجان الانتخابية ،وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على جميع الجهات بضرورة المتابعة الحية لكافة الأحداث التي تتم بكافة المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الانتخاب ، وانتظام سير العملية الانتخابية ، والتأكد من بدء عمليات الاقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له ، ومعرفة أسباب تأخر عمل أي لجان في حالة حدوث ذلك ، والعمل على حل أي مشكلة طارئة على الفور .

كما أعلن محافظ القليوبية،أنه يتابع منذ الساعة السابعة صباحا أعمال غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والمشكلة من كافة الجهات المختصة ، والتى تم انعقادها صباح اليوم لمتابعة الإنتهاء من تجهيزات الإنتخابات الرئاسية 2018 والتي من المقرر أن تبدأ في صباح يوم 26وحتى 28مارس الجاري.

وأوضح المحافظ، أنه يتابع وصول افراد القوات المسلحة الى المقار الانتخابية للمشاركة في تامين اللجان الانتخابية، كما يتابع تجهيز الاماكن والمقرات المخصصة لإقامة القوات المشاركة فى تأمين اللجان على ان تكون تلك الاماكن بنفس مكان اللجنة،وتم التنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية لتوفير كميات الخبز المطلوبة و سوف يتم تسليمها إلى القوات فى أماكن تواجدها بمختلف المقرات.

كما قامت المحافظة بتوفير وسائل المواصلات لنقل القوات من اماكن التجمع الى مقرات اللجان.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة مديري المديريات المعنية ورؤساء الأحياء لمندوبيهم المتواجدين بالغرفة ، وعمل تقرير شامل من كل جهة بكافة الأحداث التي تحدث على مدار اليوم،مؤكداعلى انعقاد غرفة عمليات فرعية بالمديريات والأحياء وانعقادها بشكل دائم، ومتابعة انتظام عمليات الاقتراع بكافة اللجان لحين انتهاء الانتخابات ، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم .

ومن جانب آخر رفعت مديرية الصحة بالقليوبية درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وإلغاء إجازات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال سير العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصين في الجراحة العامة وجراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة.
 
وأضاف الطباخ أنه تم تجهيز غرفة رئيسية بالمديرية وربطها مع كافة المستشفيات والإسعاف والوحدات الصحية بالقرى، لتلقي البلاغات والشكاوى ومواجهة الطوارئ، والعمل على التنسيق، بين الجهات الصحية والإسعاف،مشيراً إلى أنه تم تجهيز فرق إنتشار سريع للتدخل الفوري عند وقوع أي طوارئ، بجانب توزيع سيارات الإسعاف للتمركز أمام لجان الانتخابات الرئاسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن القليوبية يجتمع بالضباط المنتدبين لتأمين العملية الانتخابية

صور.. القليوبية تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار مبانى المحافظة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة