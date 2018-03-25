محافظ القاهرة: الانتهاء من إعداد غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة اللواء محمد الشيخ السكرتير العام للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم 7409843 ناخب بالقاهرة موزعين على 1410 لحنة فرعية داخل 823 مركز انتخابى بالمدارس منهم 44 مركز انتخابى بمراكز شباب وكليات وعدد 44 لجنة عامة تم مراجعتهم جميعاً بمعرفة ممثلي اللجنة العليا لانتخابات وتسليمهم لقوات التأمين م وزارة الداخلية.

وقد تم تجهيز جميع المقرات ورفع كفاءتها مع نظافة محيطها وعدم السماح بوجود أى إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة باللجان مع التأكيد على مراجعة أعمدة الإنارة والولاعات وعملها بكفاءة وتجهيز كل المراكز الانتخابية بمظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس، وتعليمات بإعداد فصول بالمدارس لاستخدامها كقاعات انتظار فى حالة الضرورة مع توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن ومبردات مياه ومراوح وكشافات إضاءة للطوارئ وطفايات حريق بكل مركز لمواجهة أى طارئ مع توفير مولدات كهربائية باللجان العامة.

وأضاف المحافظ بأنه تم التنسيق مع مديرية الصحة على توفير زائرة صحية بكل مركز انتخابى هذا بخلاف إعداد خطة عمل لنشر سيارات الإسعاف بالقرب من المراكز لسرعة التوجه إليها فى حالة أى طارئ أو الاحتياج إليها، كذلك تم التأكيد على توفير أماكن إقامة مبيت ضباط وأفراد التأمين والحراسة بكل مركز انتخابى.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ملتزمة بفترة الصمت الانتخابى وأن دورها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

ونوه المحافظ إلى أن العاصمة أطلقت حملة الكترونية علي موقع المحافظة والأحياء لتحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات تحت شعار (انزل شارك ).

كانت محافظة القاهرة قد نشرت فرق من شباب برلمان القاهرة وبعض أعضاء إدارة المتابعة الميدانية فى 14 منطقة بالعاصمة لتعريف المواطنين البسطاء بأماكن لجانهم الانتخابية بالمجان وستبدأ هذه الفرق عملها اعتباراً من اليوم السبت وتستمر حتى الأربعاء القادم آخر أيام الاقتراع التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ولفت المحافظ إلى أن المواطنين يستطيعون الاستعانة بهذه الفرق من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء يومى السبت والأحد على أن يمتد عملهم حتى الساعة التاسعة مساء أيام الانتخابات.