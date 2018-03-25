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محافظ الغربية: المصريون لديهم عزيمة وإصرار لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم

الأحد، 25 مارس 2018 08:16 ص
محافظ الغربية: المصريون لديهم عزيمة وإصرار لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر





أ.ش.أ
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أكد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، أن المصريين سيثبتون خلال أيام الانتخابات الرئاسية - التى تبدأ غدا الاثنين وتستمر ثلاثة أيام - أن لديهم العزيمة والإصرار على استكمال مسيرة التنمية والتقدم فى مصر التى بدأت طريق البناء والتعمير رغم الصعوبات والظروف الصعبة وأنف الحاقدين.

وقال فى تصريح صحفى، أمس السبت، إن المشاركة الكثيفة المتوقعة فى عملية التصويت اعتبار من يوم غد ستعد رسالة للخارج والداخل، تؤكد وعى الشعب المصرى وإدراكه لقيمة صوته الانتخابى، ودوره فى تشكيل مكانة مصر، وأن المشاركة فى الانتخابات هى أكبر تفويض للقضاء على الإرهاب.

وأضاف أن كل صوت فى الانتخابات يبنى طوبة من أجل استكمال بناء وطننا، ورفع قيمتها بين جميع الدول، بما لديها من تاريخ طويل وحضارة خالدة، وكل صوت فى الانتخابات سيرفع علم مصر عاليا ويؤكد على مكانتها بين دول العالم.

وأكد المحافظ أن المشاركة فى الانتخابات حق يجب أن يتمسك به كل شاب وفتاة لحماية الوطن من المؤمرات التى تحاك له.

 


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