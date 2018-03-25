محافظ الشرقية يشكل لجنة عليا لسرعة البت فى الشكاوى

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية القرار 2964 لـ 2018 بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب المحافظ للإشراف ومتابعة اللجان الفرعية المشكلة بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة لسرعة حل الشكاوى والتى تتطلب بمستوى أعلى من التنسيق بين أكثر من جهة.

كما قرر المحافظ،في بيان،إلزام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة كلاً في نطاق إختصاصة لتشكيل لجان فرعية برئاستهم لمراجعة موقف تنفيذ الشكاوى الموجهة إليها وسرعة حلها وخاصة التي تتطلب مستوى أعلى من التنسيق داخل نفس الجهة وإخطار اللجنة العليا بكافة أنواع الشكاوى المقدمة والإجراءات التي اتخذتها الجهة لحل تلك الشكاوي .

وأضاف المحافظ أن اللجنة المشكلة تضم عضوية كلا من السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المختص ، مدير مديرية الخدمات المختصة،مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري إدارات الشئون القانونية - خدمة المواطنين،البوابة الإلكترونية بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والتفتيش المالي والإدارى المتابعة الميدانية "،مشدداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .