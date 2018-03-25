محافظ الشرقية يجتمع بغرفة عمليات محافظة الشرقية لمتابعة الإنتخابات الرئاسية

محافظ الشرقية يجتمع بغرفة عمليات محافظة الشرقية لمتابعة الإنتخابات الرئاسيةالأحد، 25 مارس 2018 11:37 ص
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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عقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،اجتماعا غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الانتهاء من تجهيز الانتخابات الرئاسية 2018،والمقرر انطلاق فاعليتها غداً وتستمر على مدار 3 أيام بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية بالعملية الانتخابية .
وشدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،على جميع الجهات بضرورة المتابعة المباشرة لكافة الأحداث التي تتم بكافة المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الانتخاب،والتأكد من حسن انتظام سير العملية الانتخابية و بدء عمليات الاقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له،وتذليل كافة العقبات أمام العملية الانتخابية والانتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة .
وكان محافظ الشرقية قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات المقرر إجراؤها أيام 26 ،27 ،28 مارس 2018 لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.
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