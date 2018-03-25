محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء







السويس- سيد نون

كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس مساء أمس بقصر ثقافة السويس الأمهات المثاليات على مستوى محافظة السويس وهن دكتورة عزيزة عبد الستار الأم المثالية على متحدى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وماجدة عشماوى الأم المثالية الأولى على السويس والسابعة على مستوى الجمهورية، ولمياء عفيفى الأم المثالية الثانية، وثناء محمد محمود الأم المثالية الثالثة، وسحر فهمى محمد الأم المثالية الرابعة على السويس، وولاء زكى سيد الأم المثالية الخامسة، وسامية السيد رمضان الأم المثالية البديلة.

وكرم المحافظ أمهات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة وهن محروسة محمد سليم والدة الشهيد مجند محمد كامل جميل، وفايزة محمد احمد والدة الشهيد مجند إسلام محمد سعد. وقام حامد بتكريم كل من نجاة محمد حراجى من حى فيصل الأم المثالية على مستوى الأحياء، ورشيدة عبد العزيز إبراهيم من التأمينات الاجتماعية الأم المثالية على مستوى المديريات، وصباح عبد العظيم بدوى مدير إدارة دار الرحمة للأيتام (أم الأيتام) بمنحهن شهادات تقدير وهدايا تكريما لعطائهن المتميز على مدار سنوات طويلة فى العمل.

وأكد اللواء أح أحمد حامد محافظ السويس فى كلمته قدم التحية والتقدير والشكر لكل أم مصرية وسويسية وكل أم شهيد، مؤكدا على أن الشهيد روى بدمائه الطاهرة تراب هذا الوطن، مشيرا إلى أن الأم المصرية منذ قديم الأزل وهى رمز.. رمز للعطاء والكفاح. وأشار حامد إلى أن الأم المصرية عاشت فى القلب والوجدان رمزا للعطاء والتضحية والكفاح، فتحية إلى كل أم ربت أولادها وكافحت من أجلهم وتحية لأم الدنيا مصر التى فى قلوبنا.

ويأتى هذا التكريم بمناسبة احتفال محافظة السويس بيوم عيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات التى حضرها كلا من العميد محمود حسنين ممثل عن قائد الجيش الثالث الميدانى والنواب طارق فاروق متولى ومحمد المصرى وطلعت خليل ونانسى نصير أعضاء مجلس النواب واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس ورؤساء الاحياء وعادل خشانة مدير عام التضامن الاجتماعى ومديرى الشباب والرياضة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وممثلى المرأة وبرلمان الشباب والثقافة وعدد من مديرى مديريات الخدمات والمرور والمرافق والقيادات التنفيذية والجمعيات الاهلية والقيادات النسائية وأسر الأمهات المثاليات المكرمات بالاحتفالية.