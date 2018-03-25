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محافظ الدقهلية يتابع خطوات وإجراءات تنفيذ منظومة الكاميرات المرورية

الأحد، 25 مارس 2018 07:00 م
محافظ الدقهلية يتابع خطوات وإجراءات تنفيذ منظومة الكاميرات المرورية جانب من الاجتماع





الدقهلية شريف الديب
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عقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاحد، اجتماعا لكافة الاجهزة التنفيذية المعنية وأحد الاجهزة السيادية القائمة على تنفيذ منظومة الكاميرات المرورية بشوارع وميادين مدينه المنصورة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لكل من حي شرق وغرب المنصورة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشه الخطوات والاجراءات التنفيذية الجارية للانتهاء من توريد وتركيب  منظومة الكاميرات المرورية أعلى الابراج والعمارات السكنية للمراقبة المستمرة بشوارع وميادين مدينه المنصورة والبدء الفوري في إنشاء المبنى المركزي للتحكم الخاص بالمنظومة الجاري تنفيذها، تحقيقا للأمن والامان بالشارع الدقهلاوى.

وأوضح الشعراوي، ان تنفيذ المشروع يأتي في اطار البروتوكول الذى تم توقيعه والتعاقد مع إحدى الاجهزة السيادية لتوريد وتركيب المنظومة الأمنية والمرورية بمدينه المنصورة ، والذى سبق ان وقعته اللجنة المشكلة لهذا الغرض بمحافظه الدقهلية برئاسة  المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، وتضم في عضويتها " الشئون القانونية، التخطيط والمتابعة، الشئون المالية والإدارية، الشئون الهندسية، حى شرق، حي غرب المنصورة.

وأشار المحافظ، ان التعاقد يتضمن تركيب وانشاء شبكه التامين باستخدام كاميرات عالية الجودة واجهزة اتصال لا سلكيه، موجهاً لكلاً من رؤساء الوحدات المحلية لحى شرق وغرب المنصورة بالعمل على تذليل كافه المعوقات التي تعترض التنفيذ اولا بأول، كما وجه لمسئولي قطاع الكهرباء لأهمية التنسيق التام مع الوحدات المحلية بالأحياء بمدينة المنصورة لتحديد الاسلوب الامثل لتوفير المصدر الكهربي اللازم لأبراج الكاميرات اعلى العمارات السكنية بالشوارع والميادين حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالجدية والالتزام من جانب الجهة التي تم التعاقد معها لتنفيذ المنظومة المشار اليه.

 


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