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محافظ الدقهلية : منح 443 مليون جنيه قروض للشباب لتوفير 16 ألف فرصة عمل

الأحد، 25 مارس 2018 01:44 م
محافظ الدقهلية : منح 443 مليون جنيه قروض للشباب لتوفير 16 ألف فرصة عمل الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية





الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية،اليوم الأحد، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج مشروعك بنطاق المحافظة بلغت قيمتها 443 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بمراكز وقرى المحافظة، وذلك حتى شهر مارس الجاري.  

وأضاف المحافظ، في بيان له اليوم، عقب اطلاعه على التقرير المقدم من إدارة مشروعك، بشأن نشاط الوحدة حيث أن المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج بلغت 6770 مشروع إنتاجي وخدمي واستثماري ووفرت 16 ألف فرصة عمل.

وأشار شعراوى، إلى أن المحافظة أصبحت من ضمن الخمس محافظات المتميزة والأفضل أداء علي مستوي الجمهورية، بهذه المبالغ من القروض الممنوحة والمشروعات، مشيرا إلى السعي الدائم من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح أفاق جديدة في مختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

ووجه محافظ الدقهلية، مسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم والاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

يذكر أن التقرير المعروض من المحاسب محمد أحمد البدوي، مدير إدارة مشروعك، يشير إلي المقرات الخمسة المتميزة في تنفيذ البرنامج في نطاق الدقهلية شملت مراكز المنزلة، ميت غمر، حي غرب، أجا، بلقاس، وذلك في مقدمة الوحدات المحلية علي مستوي المحافظة.


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