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محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 113 من قروض جهاز شباب الخريجين لدعم المشروعات

الأحد، 25 مارس 2018 01:18 م
محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 113 من قروض جهاز شباب الخريجين لدعم المشروعات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية





الدقهلية شريف الديب
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اعتمد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم، الأحد، الدفعة رقم 113 عن شهر فبراير من قروض جهاز شباب الخريجين لدعم المشروعات الصغيرة.

 

وأضاف محافظ الدقهلية، فى تصريحات صحفية له اليوم، بعد عرض التقرير المقدم من زينب الأمشاطى، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجيين، أن إجمالى القروض المنصرفة حتى اليوم بلغ ما يزيد على 66 مليون جنيه، وإجمالى المستفيدين من الجنسين بلغ 10295 مستفيدا، منهم 5010 ذكور، 5285 من الإناث، مضيفا أن دفعة الشهر الحالى 48 مستفيد، منها 18 ذكور، 30 إناث، بمبالغ بلغت قيمتها 548 ألف جنيه موزعة على 13 وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

 

ووجه المحافظ، ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتيسير الإجراءات على الشباب فى الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة.

 

وأكد الشعراوى، على أهمية تسهيل إجراءات الحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وتوفير الحياة الكريمة للشباب، مشيرا لأهمية التسويق الجيد للقروض بكافة المصالح الحكومية، ومؤكداً على أهمية حرص الشباب على الاستفادة العظمى من القروض وحسن توظيفها بتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

 


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