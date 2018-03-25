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محافظ البحيرة: غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الانتخابات

الأحد، 25 مارس 2018 08:09 ص
محافظ البحيرة: غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الانتخابات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة





البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على إتمام الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية التى تجرى يوم الاثنين على مدار ثلاثة أيام بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور وكذلك غرف عمليات مماثلة  بالوحدات المحلية بالمراكز المختلفة لمتابعة سير العملية الانتخابية ولجان تصويت المواطنين، ومواجهة أى أحداث طارئة فى هذا الشأن.

وأوضحت محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة جاهزية جميع اللجان الانتخابية وعددها 885 لجنة تضمها 717 مركز انتخابى.

لافته إلى إقامة نقاط خدمية أمام أغلب المراكز الانتخابية تشمل سيارة إسعاف وسيارة للحماية المدنية، 
لمواجهة أى طارئ وكذلك توفير مصادر أساسية وبديلة للكهرباء ومياه الشرب، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان بشكل يليق بهذا العرس الديمقراطى. 

وأشارت محافظ البحيرة إلى تقديم كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين وذلك للإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية، وتم تجهيز المظلات الواقية من الشمس أمام كل لجنة انتخابية وتوفير إحدى الغرف بداخلها لصناديق التصويت وتشديد الحراسة عليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

يذكر أن محافظة البحيرة تضم 3 مليون و736 ألف و553 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم أمام 885 لجنة موزعة على عدد 717 مركز انتخابى. ويمثل عدد الناخبين بمحافظة البحيرة نسبة  6.3 %  من إجمالى أصوات المواطنين الذين لهم حق التصويت على مستوى الجمهورية.


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