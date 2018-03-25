محافظ البحيرة تشيد بجهود الأمن فى كشف مرتكبى تفجير الإسكندرية الإرهابى







البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة

أعربت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن ثقتها الغالية فى رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب مشيدة بجهود قطاع الأمن الوطنى بالبحيرة ومديرية أمن البحيرة فى الكشف عن مرتكبى حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية والقبض على المتهمين فى أقل من 24 ساعة على وقوع الحادث.

وقالت عبده، إن الواقعة تبعث برسالة أمان لكل المواطنين، قبل ساعات من إجراء العرس الانتخابى مما يؤكد يقظة رجال الداخلية وسيطرتهم لبسط الأمن وحماية المواطنين من قوى الظلام التى تحاول عرقلة الإصلاحات التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتبث الطمأنينة للناخبين للنزول إلى صناديق الاقتراع غدا.

وحثت محافظ البحيرة، المواطنين على المشاركة الإيجابية، قائلة "إن المشاركة هى أبلغ رد على هؤلاء المخربين، الذين لن ينالوا من أمن واستقرار الوطن.

يذكر أن أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية "حركة حسم" وتمكنت فى زمن قياسى من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر اليوم وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها مما أسفر عن مصرع 6 عناصر.

أمكن تحديد هوية 3 منهم وهم كل من الإرهابيين الإخوانيين "أمام فتحى أمام خريبة، محمود محمد حسن عبدالحميد مبروك، أحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة" والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم "1074/ 2017 حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية" وعُثر بحوزتهم على "4" بندقية آلية، و"4" خزينة، وبندقية خرطوش، و كمية متنوعة من الذخائر، و6 عبوات متفجرة.

كانت معلومات قطاع الأمن الوطنى قد كشفت عن مسئولية البؤرة الإخوانية المُشار إليها بقيادة الإخوانى/ باسم محمد إبراهيم جاد (هارب بإحدى الدول العربية) عن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 24 مارس الجارى كما كشفت المعلومات عن اضطلاع الهارب المذكور بتاريخ 17 يناير 2017 بشراء السيارة المستخدمة فى الحادث وتبين أنها ماركة (ميتسوبيشى لانسر – فضى اللون – تحمل لوحات مزورة رقم 402076 ملاكى الإسكندرية وأن صحة رقمها س ج ج 2832) من أحد المعارض بالإسكندرية باسم إحدى السيدات بدعوة أنها زوجته وتكليفه لعناصر تلك البؤرة بتفخيخها من خلال ذرع عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة اللواء/ مدير الأمن.

بالإضافة إلى تلقى عناصر تلك البؤرة عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة والمواقع الحيوية بمحافظات "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ"، بهدف ترويع المواطنين وهز ثقتهم فى مؤسسات الدولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات، وجارى ملاحقة عناصر البؤرة الإخوانية الإرهابية الهاربة.