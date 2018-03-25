محافظ البحيرة تحيل 75 واقعة فساد للنيابة وتجازاى 2450 موظفا للتقصير فى العمل







البحيرة - جمال أبو الفضل _ ناصرجودة

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على مكافحة جميع أشكال الفساد الإدارى والمالى بكافة الوحدات المحلية والمؤسسات الخدمية والمصالح الحكومية.

وأضافت أن مواجهة أوجه الفساد هو من القواعد الأساسية للأمن القومى لأن انتشاره يعيق أى محاولات للإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة، ما يؤدى إلى عدم شعور المواطنين بأى ثمارللتنمية أو أى إنجازات اقتصادية على أرض الواقع.

وكشفت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن إحالة 75 حالة فساد إدارى ومالى خلال الفترة الماضية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لانطواء تلك الوقائع على إهمال جسيم واهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

كما تم مجازاة 2450 موظفا لتقصيرهم وإهمالهم فى العمل وترواحت الجزاءات على الموظفين ما بين الإنذار وخصم عشرة أيام، وكذلك الوقف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات معهم.

ولفت إلى أن إجمالى التحقيقات التى تمت خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 21 مارس الجارى بلغت 225 تحقيقا إداريا بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة برئاسة عبد الجليل لطيف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

وشددت محافظ البحيرة على أن المحافظة أصبحت عصية على الفساد والمفسدين، كما صرحت محافظ البحيرة إنه لن يستطيع أى فاسد مهما علت مكانته الاستمرار فى تلقيه رشوة أو تزوير أو سرقة مال عام والأمثلة كثيرة جدا، حيث استطاعت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء علاء عطاوية رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة خلال فترة موجزة من الإيقاع بعده مسؤولين بمحافظة البحيرة منهم من تلقى رشوة ومنهم من حاول سرقة المال العام ومنهم من استغل نفوذه ومنهم من تربح بغير حق من وظيفته.

كما أنها منذ أن كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى المرأة وجعل عنوان 2017 هو عام المرأة وتم تعيينها محافظا للبحيرة وهى تضع ملف محاربة الفساد على أولوياتها.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه يتم التنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والأمنية خاصة هيئة الرقابة الإدارية من أجل تعقب صور الفساد داخل المصالح الحكومية والوحدات المحلية ومكافحته من المنبع للحيلولة دون انتشاره.

وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية التى تقوم بها إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة لملاحقة الفاسدين بالوحدات المحلية والمصالح الخدمية بجميع مراكز ومدن المحافظة مهما كانت مناصبهم الوظيفية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقالت محافظ البحيرة، إنه من ضمن مبادرات مكافحة الفساد الجديدة تشكيل وحدة للتدخل السريع بديوان محافظة البحيرة التى تتبع مكتب المستشار الإعلامى للتعامل السريع مع المشاكل الطارئة وإيجاد حلول جذرية لها وكذلك الفحص الفنى الدقيق للمشاكل الجماهيرية والتعامل معها بشكل فورى لأن إهمال مشاكل المواطنين هو صورة من صور الفساد ويساعد على انتشار الرشوة والمحسوبية.

وأشادت محافظ البحيرة بجهود هيئة الرقابة الإدارية قائلة، إن الرقابة الإدارية تقف بالمرصاد للفاسدين فى محافظة البحيرة، وتابعت محافظ البحيرة أن الرقابة الإدارية منعت الاستيلاء على أراضى الدولة وقدمت المرتشين إلى العدالة وبدأت رحلة "أبطال المستقبل" لإكتشاف الموهوبين رياضيا.

وشددت محافظ البحيرة على أن الرقابة الإدارية فى محافظة البحيرة، برئاسة اللواء علاء عطاوية هى حائط صد فى وجه الإهمال والتراخى وحجرة عثرة أمام الفاسدين فى كافة المؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية فى المحافظة التى تتشعب مواردها وتتناثر أراضيها وتتسع حدودها برا وبحرا.

وأشادت محافظ البحيرة بتحرك رئيس الرقابة الإدارية بالبحيرة اللواء علاء عطاوية إلى مكان حادث قطار كوم حمادة للاستماع إلى الشهود وإجراء التحقيقات المختصة للوقوف على المتسبب فى الإهمال ومحاسبة المقصرين حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابعت محافظ البحيرة تصريحاتها لـــ " اليوم السابع " إن الرقابة الإدارية لم تغفل الرقابة عن القطاع الصحى باعتباره أهم ما يشغل المواطن المصرى ويؤرقه فى نفس الوقت وكانت الرقابة الإدارية بالبحيرة شريكا فى إرساء النظام وتفعيل الخدمات الصحية بالمستشفيات على أكمل وجه ، حيث تنوعت حملات الرقابة الإدارية المفاجئة على المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات بمختلف أنحاء المحافظة لضبط الأداء والتاكد من تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين.

وأضافت محافظ البحيرة الرقابة الإدارية فطنت إلى ضرورة بناء الأجيال فقررت أن تكون شريكا هاما فى النجاح وتربية النشء على البطولة والإقدام والتميز فى المجالات الرياضية والأوليمبية من خلال رعايتها للموهوبين رياضيا.

ولفتت إلى قيام اللواء علاء عطاويه رئيس الرقابة الإدارية بالبحيرة بمتابعة الاستعدادات الخاصة والإختبارات بمشروع الرقابة الإدارية " بطل أوليمبى " لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا بإستاد دمنهورالرياضى بمحافظة البحيرة .

وأوضحت محافظ البحيرة أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم إعداد مشروع قومى للاهتمام بالألعاب الرياضية الفردية والجماعية بخلاف كرة القدم حيث تعمل هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان على تنمية قدرات الشباب وجذبهم بعيدا عن الإرهاب والمخدرات.

واختتمت محافظ البحيرة حديثها لـــ " اليوم السابع " إنه لا يزال نشاط هيئة الرقابة الإدارية فى البحيرة عاملا هاما فى إعادة التوازن إلى المؤسسات الحكومية والانضباط إليها فى ظل رقابة صارمة ومتابعة يومية لسير العمل فى الأروقة الإدارية بالمحافظة وضبط كل الفاسدين وتقديمهم للعدالة ليكونو عبرة لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب أو خيانة ثقة الوطن الغالى حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها الكريم.