محافظ البحيرة :تجهيز غرفة عمليات للإعلاميين لمتابعة الانتخابات الرئاسية

محافظ البحيرة :تجهيز غرفة عمليات للإعلاميين لمتابعة الانتخابات الرئاسيةالأحد، 25 مارس 2018 06:01 م
محافظ البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل وناصرجودة
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وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بتجهيز غرفة عمليات في مكتبة مصر العامة بدمنهور للصحفيين والإعلاميين، من داخل المحافظة وخارجها الذين يتولون مهمة التغطية الإعلامية للإنتخابات الرئاسية التي ستجرى غدا الاثنين لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت محافظ البحيرة ،على تقديم الدعم والتسهيلات لكافة الصحفيين والإعلاميين من خلال تسهيل مهامهم، بالتعاون مع المركز الصحفي بالديوان العام لمحافظة البحيرة وتقديم كافة المعلومات الخاصة بأعداد الناخبين وتوزيع اللجان ،وفقا للتصاريح الممنوحة إليهم من الهيئة الوطنية للإنتخابات .
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة البحيرة 3 ملايين و730 ألفا و211 مواطنا يصوتون فى 885 لجنة فرعية تشرف عليها 18 لجنة عامة و 717 مركزا انتخابيا.
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