محافظ أسيوط ورئيس لجنة الانتخابات يطمئنان على جاهزية استقبال الناخبين







أسيوط - ضحا صالح

التقى المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، المستشار عاطف عباس رئيس محكمة أسيوط الابتدائية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للتصويت فى انتخابات الرئاسة، الذى ينطلق غدا الاثنين ويستمر ثلاثة أيام.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء الذى حضره عدد من القيادات التنفيذية بأسيوط، بالتنسيق المستمر مع رؤساء الأحياء والمراكز ومديرى المديريات بالمحافظة، للتأكد من جاهزية كل اللجان الانتخابية بالمحافظة وتزويدها بكل الاحتياجات، وعمل تندات ومظلات أمام المقرات الانتخابية، وتزويدها بكراسٍ متحركة لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وشدد المهندس ياسر الدسوقى على أهمية تذليل كل العقبات أمام الناخبين، لدخول اللجان والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويُسر، مع التأكد من الجاهزية للإقبال المتوقع على اللجان طوال الـ3 أيام، وخلال مرحلة فرز الأصوات، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرفة عمليات اللجنة العامة للانتخابات، على مدار 24 ساعة طوال أيام الانتخابات ومرحلة الفرز.

وأشار المستشار عاطف عباس، إلى أنه تم الانتهاء من جاهزية اللجان وتزويدها بالحبر الفوسفورى وصناديق الاقتراع، وتسليم أوراق اللجان لرئيس كل لجنة من القضاة، مشيرًا إلى أن عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة 599 لجنة فرعية، موزعة على 497 مركزا انتخابيا، بإجمالى 15 لجنة عامة و15 لجنة حفظ بمراكز وأحياء المحافظة.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين، يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بالمحافظة مليونين و563 ألفا و259 ناخبا، ويشرف على الانتخابات فى المحافظة 750 قاضيا من كل الهيئات القضائية، يشاركهم 4 آلاف و193 موظفا من العاملين بالهيئات القضائية وكل الجهات الحكومية بالمحافظة، متابعا: "تم اتخاذ إجراءات تصويت الوافدين من خارج المحافظات فى أقرب لجنة فرعية لهم، بموجب تصريح مسبق من الهيئة الوطنية للانتخابات".