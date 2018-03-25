مجلة "نور للأطفال " تطلق قناة تفاعلية على "يوتيوب"

أطلقت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، قناة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، باسم "نور الصغير"بمحتوى احترافى جديد، تعرض فيه مواد مصورة وأغنيات من إنتاج المجلة، فضلاً عن دعمها للأطفال ومسيرة التعليم التى تنتهجها حيث تهتم القناة بأطفال الـ K.G، لتعليم فصول السنة والألوان والأشكال الهندسية وحروف الهجاء.

قالت الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير المجلة، إن قناة "نور الصغير" تأتى استمراراً لدعمها لأطفال العالم بابتكار لأنشطة وفاعليات جديدة، للاستفادة من كل السبل والأدوات، بما يتيح وصول الأفكار والمفاهيم التى تقوم عليها إلى أوسع قطاعات الأطفال والنشء.

وأضافت الدكتورة نهى عباس، أن المجلة تسعى إلى إنتاج العديد من الأعمال الفنية للطفل المصرى والعربى بما يناسب هويتنا الثقافية والتاريخية، وأن تدشين القناة الجديدة يأتى بعد نجاحها فى المواد التحريرية المتميزة التى تحفل بها أعداد المجلة بمحتواها المتوافق مع القيم الاسلامية والعربية فى إطار بسيط ومشوق، كما واصلت مجلة "نور" تطوير أدواتها، فإلي جانب صفحتها الرائجة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتطبيقها الذكى على الهواتف المحمولة، أنشأت موقعاً الكترونياً، وأنتجت مسرحيات للأطفال، ومسلسل كارتون تليفزيونى "نور وبوابة التاريخ" موجه للصغار يعرفهم بالعلماء العرب والمسلمين الذين أثروا الحضارة الإنسانية من خلال مغامرات مشوقة.



تحتل مجلة "نور" بعد عامين من صدورها، مكانة متميزة فى وجدان آلاف الصغار المصريين والعرب، وأنجزت طفرة فى مجال صحافة الطفل والثقافة، وامتدت إلى الخارج عبر إصدار العدد الأول من النسخة الانجليزية من المجلة.