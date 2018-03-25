"مباشر" تحدد قيمة سهم "بى إنفستمنتس" عند 12.78 جنيه بعائد متوقع 19%







كتب هانى الحوتى

حددت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة لسهم شركة "بى بى إيه" القابضة للاستثمارات المالية "بى إنفستمنتس" عند 12.78 جنيه للسهم، مقابل سعر الطرح 10.75 جنيه للسهم، لكل من الطرح الخاص والعام، ما يشير إلى عائد إجمالى متوقع عند 19% مقابل سعر البيع.

كانت شركة "بى بى إيه" القابضة للاستثمارات المالية "بى إنفستمنتس" قد أعلنت عن خطتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، من خلال زيادة رأس المال عن طريق إصدار 38.1 مليون سهم لتخصيصها للمستثمرين المؤهلين، تمثل 32.6% من رأس مال الشركة قبل الزيادة، كما ستبيع الشركة 5 ملايين سهم من الأسهم المصدرة حاليا فى الطرح العام.

وبدأ الاكتتاب الخاص وتلقى أوامر الاكتتاب والاشتراك فى الطرح فى يوم 6 مارس الماضى، وسيستمر حتى اليوم، ويتمثل الغرض من الاكتتاب فى توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة التوسع، واغتنام الفرص الجديدة فى عديد من القطاعات، مثل: الغذاء، والطاقة، والخدمات البترولية، والرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، إضافة إلى قطاع التعليم، وتدرس الشركة حاليا عديدا من الفرص الاستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون جنيه.

كما تستهدف العملية توسيع قاعدة المساهمين بالشركة، ولذا سيتم تأسيس صندوق لدعم استقرار السهم، وتمويله بنسبة 103.5% من متحصلات الاكتتاب العام، ما يضمن عائدا بنسبة 3.5% لشريحة الأفراد، وسيستمر لمدة 30 يوما من أول يوم تداول، سيتم تنفيذ كل أوامر البيع المستلمة فى نهاية هذه الفترة، ثم إغلاق الصندوق بعد 5 أيام من التسوية النهائية.

وحددت "مباشر" فى تقريرها الصادر اليوم الأحد، دواعى الاستثمار فى شركة "بى إنفستمنتس" فى عدة نقاط، أولا التنوع الجيد لمحفظة الشركة، إذ تعد شركة استثمار مباشر رائدة ذات هيكل فريد وتعمل فى قطاعات عديدة، وثانيا مدعومة بقاعدة قوية من المساهمين، إذ تضم المستثمرين المؤسسيين مثل بنك الاستثمار الأوروبى(EIB) والأفراد ذوى الملاءة المالية العالية فى الشركة، ما يدعم إجراءات حوكمة الشركة ويرفعها للمعايير الدولية، وثالثا نموذج العمل المشترك للمستثمر الذى يسمح للشركة بالمشاركة فى الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تتجاوز القدرات التمويلية لها، ورابعا الفريق الإدارة القوى، إذ يدير الشركة فريق إدارى رائد لديه أكثر من 300 عام من الخبرة المُجمَّعة.

أما المخاطر الرئيسية، بحسب التقرير، فتتمثل فى أولا فى احتمال تعرض الشركة لمخاطر تغير أسعار الفائدة حال التمويل بسعر فائدة متغير، وثانيا مخاطر تشغيلية قد تؤثر على قدرة الشركة على تحقيق العائد المستهدف على رأس المال المستثمر/ الاستثمارات، وثالثا أى تأخير فى تنفيذ استراتيجية النمو، ورابعا مخاطر التركيز خاصة أن معظم قيمة المحفظة تأتى من مدينة نصر للإسكان والتعمير، ورغم ذلك يمكن التخفيف من هذا الخطر من خلال الاستثمارات الجديدة وخطة التوسع الحالية.