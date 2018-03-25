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لقاء بين رئيسى بعثتى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى لمتابعة انتخابات مصر

الأحد، 25 مارس 2018 12:35 م
لقاء بين رئيسى بعثتى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى لمتابعة انتخابات مصر رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية





أ ش أ
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التقت السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، برئيس وفد الاتحاد الأفريقى لمتابعة الانتخابات عبد الله ديوب وزير خارجية مالى الأسبق، والوفد المرافق له، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، وذلك لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ غداً على مدار 3 أيام.

ونقلت السفيرة هيفاء أبو غزالة، لعبد الله ديوب، تحيات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وحرصه على قيام بعثة الجامعة العربية بدورها المحدد على أكمل وجه، وأكدت السفيرة، أيضاً، أن البعثة ستبذل كافة الجهود الممكنة لضمان نجاح مهمتها، وذلك فى إطار ما تضمنته مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وتطرق اللقاء لبحث عمل البعثة فى الانتخابات الرئاسية الجارية، وعرض الأنشطة والاستعدادات الخاصة ببعثة الجامعة العربية، وقالت السفيرة، إن تواجد بعثة الاتحاد الأفريقى لمتابعة الانتخابات الرئاسية هام جداً ويأتى فى إطار متابعة ومراقبة العملية الانتخابية، وكان الاتحاد الأفريقى أعلن عن نشر بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى مصر، مشيرًا إلى انه سيتابع الانتخابات الرئاسية فى البلاد المقرر فى الفترة 26 - 28 مارس 2018 تلبية للدعوة التى تلقاها من الحكومة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية.

 

 


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