لجنة الفتوى بالأزهر: الشرع يأمر بالإيجابية.. ومقاطعة الانتخابات خيانة لمصر







كتب محمود العمرى

قال الشيخ صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الشريعة أمرت المسلم بأن يكون عضوا فعالا فى مجتمعه ومحيطه، وألا يكون سلبيا، ومن هذا المنطلق يتحتم على كل مصرى غيور على وطنه تلبية النداء، خاصة فى الظروف الاستثنائية التى يحياها الوطن والحرب القائمة مع الإرهاب والتطرف، والمبادرة بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات استحقاق وطنى ودستورى مهم فى تلك الظروف الخاصة التى يمر بها الوطن، والمشاركة فيها مشاركة إيجابية فى تقدم الوطن ورفعته، وبرهان على حسن ولاء الفرد وانتمائه الصادق للوطن الذى يعيش فيه.

وشدد عضو لجنة الفتوى بالأزهر، على أن التخاذل والسلبية وكتمان الشهادة وعدم أداء الأمانة التى أمرنا بها الله خيانة للوطن، والله لا يحب الخائنين، كما أن السلبية آفة كبرى لو أصابت مجتمعا أوهنته وأضعفته وتسببت فى عدم تقدمه وازدهاره، وهذا تقصير وخيانة لوطن تربينا على أرضه وعشنا تحت سمائه وأكلنا من خيراته.