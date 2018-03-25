لجان الوادى الجديد الانتخابية تستعد لاستقبال الناخبين غدا

جانب من الاستعدادات







الوادى الجديد-ماهر أبو نور

انتهت محافظة الوادى الجديد من كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2018 م حيث تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد كافة الاستعدادات والتجهيزات فى اللجان الانتخابية ووصول لجان القضاة المشرفين على الانتخابات واستلام المظاريف والتأكد من تسكين القضاة ونقلهم الى اللجان التابعة للمحافظة .

وفى الخارجة قام المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة بالمرور على المقرات الانتخابية بمركز الخارجة وعددها 19 مقر انتخابى منه 12 مقر انتخابى بالمدينة و7 مقرات بالوحدات المحلية القروية وتم التاكد من جاهزية هذة المقرات لاستقبال الناخبين ايام 26 و27 و28 مارس 2018 م كما قام باستقبال قوة التأمين القادمة من المنطقة الجنوبية العسكرية بمعاونة يوسف مرزوق نائب أول رئيس المركز وتوجيه القوات الى مقر اللجان على مستوى مركز الخارجة.

كما تم تنفيذ حملة نظافة ورفع أتربة ومخلفات بناء من حول اللجان الانتخابية تحت إشراف ذكى عبدالله حسن رئيس حى جنوب الخارجة .

سكرتير عام المحافظة المساعد ورئيس مركز الداخلة يتابعان تمام جاهزية مقار اللجان الانتخابية بمركز الداخلة. وتابع كمال ابراهيم عبد العزيز رئيس مركز ومدينة الداخلة مقار اللجان الانتخابية بمركز الداخلة للاطمئنان والتأكد من انهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات من جميع النواحى بمختلف اللجان الانتخابية. وقال كمال ابراهيم رئيس مركز الداخلة فى بيان له أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بلجان الناخبين ، مؤكدا انه سوف يتم تقديم كافة الخدمات للمواطنين للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع .