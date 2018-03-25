كوانتاس: إطلاق ثانى أطول رحلة مباشرة فى العالم اليوم بين استراليا ولندن







ملبورن (رويترز)

قال مسؤولون بشركة كوانتاس إن أول رحلة مباشرة بين استراليا وبريطانيا قد انطلقت اليوم الأحد من مدينة بيرث، بما يقلص زمن الرحلة نحو ثلاثة ساعات بعد إلغاء التوقف فى سنغافورة أو الشرق الأوسط.

تستغرق الرحلة 17 ساعة وتغطى مسافة تتجاوز 14 ألفا و484 كيلومترا على متن الطائرة بوينج 787-9 دريملاينر، وهذه ثانى أطول رحلة طيران فى العالم، حيث تغطى مسافة 14 ألفا و529 كيلومترا بزيادة 31 كيلومترا فقط على الرحلة من بيرث إلى لندن.

ووصف الرئيس التنفيذى للشركة آلان جويس الرحلة بأنها "يوم تاريخى للطيران"، وقال عند انطلاق الرحلة: "من اليوم ستكون هناك رحلة مباشرة بين استراليا وأوروبا ليس لها سابقة فى الطيران المباشر.. نحن مسرورون للغاية".

وقال وزير السياحة ستيفن سيوبو، إن نحو 730 ألف سائح بريطانى يزورون استراليا كل عام وإن الخدمة الجديدة، قد تعزز الاهتمام باستراليا الغربية التى غالبا ما يتجاهلها الزائرون لصالح الساحل الشرقى.