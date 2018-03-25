كهرباء الأقصر : فرق طوارئ للتدخل الفورى خلال أيام انتخابات الرئاسة







الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، إجتماع مع مديري العموم و مديري الإدرات والهندسات لبحث ترتيب التدابير اللازمة و المكثفة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي بجميع شبكات هندسات قطاع توزيع كهرباء الأقصر خلال الأيام المقبلة، وعرض إستعداد القطاع لتنفيذ حزمة من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية بجميع اللجان والمقار المخصصة لإنتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠١٨، حيث تم وضع التصور النهائي للخطط اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لتجنب انقطاع التيار في المقار الانتخابية.

وقالت شركة الكهرباء – في بيان صحفي – أن الخطط تضمنت إتاحة كل الوسائل الممكنة أمام جميع الجهات المعنية بالمحافظه للتواصل بشكل سلس مع قطاع توزيع الكهرباء في حالات الاستفسار أو الإبلاغ عن شيء، وتلقى الشكاوى والأعطال، وتم التأكيد بضرورة اليقظة التامة والرد على أي شكوى تأتي من أي جهة طيلة فترة التصويت على الانتخابات الرئاسية، وتمت مضاعفة عدد العاملين بشكل مؤقت طوال فترة الانتخابات، وذلك بزيادة النوبتجيات الأساسية وإنشاء فرق طوارئ للتدخل السريع في حاله حدوث أي أعطال خارجة عن الإرادة، كما تم الدفع بسيارات اضافيه للعمل مع فرق الطوارئ التي تم انشائها.

وأكد رئيس قطاع كهرباء الأقصر، أنه أصدر تعليماته المشدده بإيقاف إجازات العاملين المختصين بفرق الطوارئ والصيانة أثناء الانتخابات، وتطبيق ورديات ليلية وصباحية لهم للتحرك السريع دون تأخر عند حدوث أعطال مفاجئة أو خلافه في اي منطقة بها مقار انتخابية، وزياده في الحيطه سيتم توفير مولدات إحتياطية بالتنسيق مع الوحدات المحليه بالمحافظه في المقار الإنتخابية عند حالات انقطاع التيار الكهربي المفاجئ، مؤكداً علي أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة مدير عام التشغيل والصيانة، وغرف فرعية بجميع الهندسات متصلة بغرفة العمليات المركزية داخل القطاع.

وشدد وكيل وزارة الكهرباء بالأقصر، علي دور قطاع توزيع كهرباء الأقصر الهام للمساعدة علي توفير مناخ ملائم للمواطنين بالمحافظة أثناء فتره التصويت علي الإنتخابات الرئاسية تنفيذا لتعليمات وزير الكهرباء ومحمد بدر محافظ الأقصر، والمهندس رأفت شمعه رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الأقصر 781 ألفا و17 مواطنا يصوتون فى 195 لجنة فرعية تشرف عليها 6 لجان عامة و170 مركزا انتخابياً، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.