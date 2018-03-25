كلية طب أسنان عين شمس تطلق حملة لمكافحة العدوى والوقاية من فيروس C







كتب محمود راغب

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس اليوم الأحد، حملة لمكافحة العدوى والوقاية من فيروس "c" بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان، و الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب ، و الدكتور رامى غالى وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور نظمى عبد الحميد، أن قطاع خدمة المجتمع معنى كثيراً للتواصل الجيد، والجامعة تقدم خدماتها فى كل المجالات، وهذا اليوم يعد تعاون مثمر بين الجامعة والمجتمع المدنى، مضيفاً أن المصريين يحتاجون للتكاتف.

وأشار الدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان، أن بداية الحملة تتمثل فى الوقاية والتوعية، وهذا ما يمثل أن شباب الأطباء يكتسبوا هذه الخبرات من الآن حتى بعد التخرج، مطالباً بضرورة التعاون مع هيئات المجتمع المدنى واستمرارية التعاون.

فيما أوضح الدكتور محمود المتينى، إلى إنتشار فيروس c "يعد وباء" فقد وصلت نسبة المصابيين فى مصر15%مصاب مما يدفع إلى ضرورة الاهتمام وزيادة الإحساس بالمسئولية للحد من انتشار المرض ومواجهته وطرق الوقاية منه من خلال الحقل الطبى بصفة عامة وطب الأسنان بصفة خاصة.