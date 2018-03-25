كلية التربية بجامعة الأزهر تعقد مؤتمرها الدولى مطلع أبريل المقبل

كتب لؤى على

أكد الدكتور حشمت عبد الحكم عميد كلية التربية بجامعة الأزهر، أن مؤتمر الكلية الدولى سيبدأ أعماله يوم الاثنين الموافق الثانى من أبريل، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، موضحا أن المؤتمر سيناقش ستة محاور رئيسية يتم مناقشتها من خلال ثلاثين بحثا مقدما من كبار العلماء والمتخصصين من مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية.

يتناول المحور الأول: تطوير برامج التعليم الجامعى، ويتضمن تطوير برامج الدراسات العربية، والإسلامية، والعلوم، والرياضيات، وبرامج الدراسات العليا، وبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فى إطار التوجهات الدولية والمرجعية فى تعلم اللغات.

ويتناول المحور الثاني: التعليم الجامعى والتحديات الثقافية، من خلال دراسة مخاطر الغزو الثقافى فى المجتمعات العربية والإسلامية، ودور الجامعات فى تجديد الخطاب الثقافى والدينى، وترسيخ منظومة القيم.

كما يتناول المحور الثالث: التعليم الجامعى والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومن أهمها دور الجامعة فى التنمية المهنية، والتنمية المستدامة، واقتصاديات التعليم الجامعى، التعليم الجامعى والتوجهات الاجتماعية.

أما المحور الرابع فتم تخصيصه لدور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فى التعليم الجامعى، ومواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقاتها فى التعليم الجامعى، وأيضا مستقبل الجامعات والمكتبات الرقمية، والإدارة الرقمية، التعليم الرقمى فى حين يتناول المحور الخامس قضية محورية وهى التميز الدولى والقدرات والتنافسية للجامعات عموما وجامعة الأزهر على وجه الخصوص، ودورها فى نشر الوسطية وتعزيز ثقافة الانتماء وقيم المواطنة، وسبل بناء ثقافة التميز فى منظومة التعليم الجامعى، وأيضا تنافسية التعليم الجامعى فى ضوء معايير الجودة والاعتماد.

بينما يناقش المحور السادس التحديات التى تواجه تعليم ذوى القدرات الخاصة فى الجامعات، ودور الجامعة فى إعداد معلم ذوى القدرات الخاصة وتأهيله، فى ضوء الرؤى والتوجهات الدولية لتطوير البرامج الجامعية لذوى القدرات الخاصة وأيضا فى ضوء خبرات الأزهر الشريف التاريخية فى هذا المجال، من أجل تقديم أكبر رعاية تربوية وتعليمية، ونفسية وإرشاد نفسى لهذه الفئة الغالية، واستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم فى إثراء المجتمع والإنسانية بوجه عام.

وأوضح عبد الحكم أن المؤتمر سيعقد بقاعة الأزهر للمؤتمرات بحضور قيادات الأزهر ونواب رئيس الجامعة وأساتذة التربية فى الجامعات المصرية والعربية.