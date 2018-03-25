كتائب عز الدين القسام تنشر صورا لمناوراتها الدفاعية فى قطاع غزة

كتائب عز الدين القسام تنشر صورا لمناوراتها الدفاعية فى قطاع غزةالأحد، 25 مارس 2018 02:21 م
مناورات كتائب عز الدين القسام فى غزة
كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق
نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، صورا للمناورات الدفاعية التى تجريها فى قطاع غزة التى انطلقت صباح اليوم بمشاركة عدد كبير من مقاتلى القسام.
مناورات القسام فى غزه
وأكدت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية، أن المناورة تبعث رسائل عدة مفادها بأن كتائب عز الدين القسام جاهزة للمواجهة مع إسرائيل، فى حين رأى وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان أن الجبهة الداخلية ليست مستعدة بشكل جيد للحرب فى المناطق الشمالية بالبلاد.
مناورات كتائب القسام فى قطاع غزة
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد
جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة