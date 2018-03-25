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كتائب عز الدين القسام تنشر صورا لمناوراتها الدفاعية فى قطاع غزة

الأحد، 25 مارس 2018 02:21 م
كتائب عز الدين القسام تنشر صورا لمناوراتها الدفاعية فى قطاع غزة مناورات كتائب عز الدين القسام فى غزة





كتب - أحمد جمعة
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نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، صورا للمناورات الدفاعية التى تجريها فى قطاع غزة التى انطلقت صباح اليوم بمشاركة عدد كبير من مقاتلى القسام.

 

مناورات القسام فى غزه
مناورات القسام فى غزه

وأكدت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية، أن المناورة تبعث رسائل عدة مفادها بأن كتائب عز الدين القسام جاهزة للمواجهة مع إسرائيل، فى حين رأى وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان أن الجبهة الداخلية ليست مستعدة بشكل جيد للحرب فى المناطق الشمالية بالبلاد.

 

مناورات كتائب القسام فى قطاع غزة
مناورات كتائب القسام فى قطاع غزة

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