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كازاخستان والإمارات تبرمان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها

الأحد، 25 مارس 2018 01:49 م
كازاخستان والإمارات تبرمان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف





أ ش أ
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أبرمت كازاخستان، والإمارات العربية المتحدة، اتفاقا لتعزيز الاستثمارات "المتبادلة "وحمايتها.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، نقلا عن المكتب الصحفى لرئيس كازاخستان، اليوم الأحد، أنه تم توقيع الاتفاق فى إطار الزيارة الرسمية لرئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، إلى الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أنه جرى التوقيع أيضا على اتفاقية بشأن مشاركة كازاخستان فى معرض "اكسبو الدولى 2020" فى دبى، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات فى مجال الصناعة والنقل.

 

 

 

 


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