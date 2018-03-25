قيادى فلسطينى يدين توطين إسرائيل 450 عائلة فى حى استيطانى جديد شمال القدس

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أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بتوطين 450 عائلة فى الحى الاستيطانى الجديد بمستوطنة "جبعات زئيف" شمالى القدس المحتلة.

وشدد رأفت، فى بيان اليوم، على أن هذه الخطوات والإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية الاستعمارية المتسارعة وغير القانونية تعد تحديا صارخا للمجتمع الدولى ولقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن ذلك لن يغير من الوضع القانونى للمدينة المقدسة.

وقال "إن هذه الانتهاكات تأتى بدعم وتنسيق أمريكى فمجموع القرارات الأحادية التى اتخذتها الإدارة الأمريكية المناهضة لحقوق الشعب الفلسطينى وآخرها توقيع ترامب على "قانون تايلور فورس" الذى يمنع وزارة الخارجية الأمريكية من تحويل مساعدات لسلطة الفلسطينية كلها تأتى فى سياق تقويض السلام وإنهاء حل الدولتين"، وأشاد، رأفت بالدول التى صوتت على قرارات مجلس حقوق الإنسان الأربعة الخاصة بفلسطين والتى صدرت يوم الجمعة الماضى، مؤكدا أن ذلك يصب فى مصلحة السلام والاستقرار بالمنطقة ويؤكد على عدالة القضية الفلسطينية وهمجية الاحتلال وظلمه.