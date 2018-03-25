قيادة العمليات المشتركة بالعراق تكذب أردوغان وتنفى عبور قوات تركية لسنجار







كتب - أحمد جمعة

نفت قيادة العمليات المشتركة فى العراق وجود أى تحركات لقوات أجنبية عبر الحدود العراقية.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة فى العراق عبر بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، ان الوضع الأمنى فى نينوى وسنجار والمنطقة الحدودية تحت سيطرة القوات العراقية ولا صحة لعبور قوات عبر الحدود العراقية إلى تلك المناطق.

وفى نفس نفى قائد المحور الشمالى فى الحشد الشعبى العراقى، رائد الكروى، الأحد، وجود تحركات أو عمليات عسكرية تركية فى قضاء سنجار أو محيطه.

وقال الكروى فى تصريح لموقع "الحشد الشعبى"، إنه "لا توجد أية تحركات أو عمليات عسكرية تركية فى قضاء سنجار أو محيطه كما أشيع خلال الساعات القليلة الماضية".

وأضاف أنه "لم نلحظ أى تحرك عسكرى تركى لغاية الان فى المناطق المذكورة".

وكان الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم الأحد، أن بلاده أطلقت اليوم، عملية عسكرية فى سنجار شمال العراق ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى.

وقال أردوغان - بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "أكدنا أننا سوف ندخل سنجار أيضا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك"، وزعم أردوغان أن تركيا "تحارب الإرهابيين فى الداخل والخارج".