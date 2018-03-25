"قومى المعاقين" يشكل غرفة عمليات لمتابعة تصويت ذوى الاحتياجات الخاصة







كتب هشام عبد الجليل

شكل المجلس القومى لشؤون الإعاقة، غرفة عمليات داخل مقر المجلس بالقاهرة، بهدف متابعة سير العملية الانتخابية خلال أيام التصويت الثلاثة، ساعة بساعة، وتلقى شكاوى الناخبين من ذوى الإعاقة فى كل المحافظات، والوقوف على أهم الصعوبات التى يواجهونها خلال الإدلاء بأصواتهم.

وقالت مصادر بالمجلس، إن الجهود الجارية لمتابعة العملية الانتخابية وتشكيل غرفة عمليات لمساعدة ذوى الإعاقة، تجرى بالتعاون والتنسيق والتواصل بشكل مباشر وفورى مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات وزارة الداخلية، وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، سعيا لتذليل الصعوبات والتسهيل على ذوى الاحتياجات الخاصة.

ودعا المجلس القومى لشؤون الإعاقة، جموع الأشخاص من ذوى الإعاقة فى كل محافظات مصر، للنزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، والتواصل مع غرفة عمليات المجلس حال مواجهة أى صعوبات أو مشكلات فى أثناء التصويت، حتى يتم حل هذه المشكلات فورا، وتداركها وضمان عدم تكرارها فى باقى فترة التصويت ومع آخرين من ذوى الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات وزارة الداخلية.

وأكد المجلس القومى لشؤون الإعاقة، فى بيان صادر عنه، أن غرفة العمليات التى شكلها المجلس ستستقبل شكاوى الناخبين من الأشخاص ذوى الإعاقة طوال فترة التصويت، وأنها خصصت لهذا أرقاما هاتفية، هى: 01029299512 - 01029291156 - 01029229121.