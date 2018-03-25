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قوات الجيش والشرطة تتسلم لجان انتخابات الرئاسة بالقاهرة والمحافظات

الأحد، 25 مارس 2018 02:26 م
قوات الجيش والشرطة تتسلم لجان انتخابات الرئاسة بالقاهرة والمحافظات قوات الجيش تتسلم لجنة انتخابية





كتب زكى القاضى
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فى إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية، أنهت جميع عناصر التأمين التابعة  للقوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية انتشارها واستلام اللجان ومقار الانتخابات، لتأمين إرادة  الناخبين من أبناء الشعب المصرى، والمساهمة فى توفير مناخ آمن للمصريين، للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستورى.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة، مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الدخلية، وتنظيم الكمائن، ونقاط التفتيش، ودفع الدوريات المتحركة، لتأمين محيط اللجان، كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع، أوضاعها للعمل كاحتياطيات، لدعم عناصر التأمين، ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

وقد قامت إدارة الشئون المعنوية، بدفع عربات العمل المعنوى، لرفع الروح المعنوية، والمساهمة فى توعية المواطنين، كما قامت بفتح مركز إعلامى لمتابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ويعمل على مدار 24 ساعة، ومتصل بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، وكذلك المركز الإعلامى لوزارة الداخلية، ومركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات.

ووفرت القوات المسلحة، طائرات عسكرية، لنقل أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى الأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمة القضاة، يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة، لتوفير مناخ أمن لجموع المصريين المشاركين فى الانتخابات الرئاسية.


 

 


 

 


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