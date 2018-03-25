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قوات الاحتلال تطلق عدة قذائف مدفعية شمال قطاع غزة

الأحد، 25 مارس 2018 10:19 م
قوات الاحتلال تطلق عدة قذائف مدفعية شمال قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى





كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يطلق عدة قذائف مدفعية نحو نقطة رصد شرق بيت حانون شمالى قطاع غزة بعد اعتراض عدة قذائف صاروخية أطلقت من القطاع.

 


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