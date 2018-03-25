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قنصل إسبانيا: نرفض الإرهاب جملة وما حدث بالاسكندرية فعل خسيس

الأحد، 25 مارس 2018 12:52 م
قنصل إسبانيا: نرفض الإرهاب جملة وما حدث بالاسكندرية فعل خسيس





الإسكندرية- هناء أبو العز
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قال قنصل إسبانيا فى الإسكندرية خوان مانويل، إن ما حدث أمس بشارع المعسكر الرومانى عمل إرهابى خسيس نرفضه جملة وتفصيلا.
 
قنصل إسبانيا (3)
 
وأضاف خوان أثناء مشاركته فى تشييع جثمان الشهداء على جلال وعبد الله محمد من مسجد القائد إبراهيم فى الإسكندرية إن الأرهاب دائما يرغب فى تحطيم وتدمير أمان الشعوب وشعب مصر قادر على الصمود.
 
 
وقد شهد مسجد القائد إبراهيم تواجد أمنى مكثف استعدادا لتشييع الجنازة العسكرية. يذكر أن استشهاد الشهيدين جاء أمس بعد تفجير سيارة مفخخة فى محاولة فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر. 
 
قنصل إسبانيا (1)
 

قنصل إسبانيا (2)
 

 


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