قنصل إسبانيا: نرفض الإرهاب جملة وما حدث بالاسكندرية فعل خسيس







الإسكندرية- هناء أبو العز

قال قنصل إسبانيا فى الإسكندرية خوان مانويل، إن ما حدث أمس بشارع المعسكر الرومانى عمل إرهابى خسيس نرفضه جملة وتفصيلا.

وأضاف خوان أثناء مشاركته فى تشييع جثمان الشهداء على جلال وعبد الله محمد من مسجد القائد إبراهيم فى الإسكندرية إن الأرهاب دائما يرغب فى تحطيم وتدمير أمان الشعوب وشعب مصر قادر على الصمود.