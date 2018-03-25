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الأحد، 25 مارس 2018 08:19 ص
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قطاع الأعمال: ارتفاع أسعار الأسمنت غير كاف لتشغيل الشركة القومية

الأحد، 25 مارس 2018 07:00 ص
قطاع الأعمال: ارتفاع أسعار الأسمنت غير كاف لتشغيل الشركة القومية خالد بدوى وزير قطاع الأعمال





كتب عبد الحليم سالم
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كشف مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام، أن ارتفاع أسعار الأسمنت حاليا هو بشكل مؤقت، ولن يستمر لفترة طويلة، وبالتالى فإن ربط ارتفاع الأسعار بإعادة تشغيل الشركة القومية للأسمنت، أحدى شركات القابضة الكيماوية غير مناسب.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطوط أسمنت جديدة ستدخل الخدمة الفترة المقبلة، وبالتالى ستتراجع الأسعار مرة أخرى، لافتا أن إعادة تشغيل أفران القومية للأسمنت غير وارد، خاصة أن الشركة تقوم بإنتاج الأسمنت مما لديها من فائض كبير من الكلنكر، ومتوقع استمرار انتاجها منه لعدة أشهر.

وأشار المصدر أن الشركة مكبلة بعدد كبير جدا من العمال، وبها عيوب فنية تحول دون إعادة تشغيلها.

من جانب آخر يرى مهندسو الشركة، أنها قادرة على العمل بالغاز أو بالمازوت مجددا، مما سيحولها من الخسارة إلى الربح فى غضون عام واحد فقط فى ظل أسعار الأسمنت الحالية.

 


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