قبرص: على المجلس الأوروبى تحديد أسس واضحة للعلاقات الأوروبية التركية

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قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، برودروموس برودروم، اليوم الأحد، إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبى لابد أن تكون مبنية على أسس واضحة يفرضها المجلس الأوروبى، وذلك تعليقا منه عما يتوقع أن يحدثه لقاء القمة الأوروبية التركية، غدا الاثنين، المقرر إقامته فى مدينة فارنا البلغارية.

وأضاف برودروم، فى حديث أجراه مع وكالة الأنباء القبرصية، "لن يتم التهاون مع سعى تركيا الرامى لخلق أزمة مفتعلة، ومحاولة فرض نظام "الأمر الواقع" فى البحر (المتوسط) فى مواجهة الجمهورية القبرصية"، وأعاد المسئول القبرصى إلى الأذهان، تصريحات الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، التى عبّر فيها مؤخرا عن رضاه إزاء تأييد الاتحاد الأوروبى لبلاده فى مواجهة الأفعال التركية العدائية وغير القانونية.