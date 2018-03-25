قبرص: على المجلس الأوروبى تحديد أسس واضحة للعلاقات الأوروبية التركية

قبرص: على المجلس الأوروبى تحديد أسس واضحة للعلاقات الأوروبية التركيةالأحد، 25 مارس 2018 03:34 م
رئيس قبرص والرئيس التركى
أ ش أ
إضافة تعليق
قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، برودروموس برودروم، اليوم الأحد، إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبى لابد أن تكون مبنية على أسس واضحة يفرضها المجلس الأوروبى، وذلك تعليقا منه عما يتوقع أن يحدثه لقاء القمة الأوروبية التركية، غدا الاثنين، المقرر إقامته فى مدينة فارنا البلغارية.
وأضاف برودروم، فى حديث أجراه مع وكالة الأنباء القبرصية، "لن يتم التهاون مع سعى تركيا الرامى لخلق أزمة مفتعلة، ومحاولة فرض نظام "الأمر الواقع" فى البحر (المتوسط) فى مواجهة الجمهورية القبرصية"، وأعاد المسئول القبرصى إلى الأذهان، تصريحات الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، التى عبّر فيها مؤخرا عن رضاه إزاء تأييد الاتحاد الأوروبى لبلاده فى مواجهة الأفعال التركية العدائية وغير القانونية.
إضافة تعليق
قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل
صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة