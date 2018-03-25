قافلة طبية للكشف على المتهمين والضباط بأقسام المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى أقسام ومراكز الشرطة بمديرية المنوفية.

قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى على رجال الشرطة بعدد من أقسام ومراكز الشرطة وكذا المحتجزين بتلك الأقسام والمراكز، وصرف الأدوية اللازمة لـ154 حالـة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم، وكذا المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة ورجال الشرطة وأسرهم.

فيما توالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ونزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية.