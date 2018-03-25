قاضى المعارضات بمحكمة السويس يرفض الإفراج عن المتهمة بتعذيب طفلى زوجها







السويس - سيد نون

رفض قاضى المعارضات بمحكمة السويس الإفراج عن السيدة "ع. أ" المتهمة بتعذيب أطفال زوجها من زوجته الأولى، مع استمرار تنفيذ قرار حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن السويس، اللواء محمد جاد، قد تلقى بلاغا من أهالى "أرض عبد العزيز" فى حى الجناين، بتعذيب سيدة لأطفال زوجها من زوجته الأولى، فأمر مدير الأمن بتشكيل فريق ضبط برئاسة المقدم حازم مشعل، رئيس مباحث الجناين، الذى تمكن من القبض على السيدة.

وتبين من الكشف الطبى من قبل مفتش الصحة، أن المتهمة عذبت الطفلة رحمة "5 سنوات" وأصابتها بكسر فى الساق اليسرى وحرق بالقدم اليمنى وسحجات بالرقبة، وعذبت شقيقها محمد "6 سنوات" ما نتج عنه إصابات متفرقة بالجسد، وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتقدمت المتهمة بطلب لقاضى المعارضات بمحكمة السويس للإفراج عنها، فتم رفض طلبها مع استمرار حبسها.