video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 10:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قاضى المعارضات بمحكمة السويس يرفض الإفراج عن المتهمة بتعذيب طفلى زوجها

الأحد، 25 مارس 2018 09:37 ص
قاضى المعارضات بمحكمة السويس يرفض الإفراج عن المتهمة بتعذيب طفلى زوجها محكمة - أرشيفية





السويس - سيد نون
إضافة تعليق

رفض قاضى المعارضات بمحكمة السويس الإفراج عن السيدة "ع. أ" المتهمة بتعذيب أطفال زوجها من زوجته الأولى، مع استمرار تنفيذ قرار حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن السويس، اللواء محمد جاد، قد تلقى بلاغا من أهالى "أرض عبد العزيز" فى حى الجناين، بتعذيب سيدة لأطفال زوجها من زوجته الأولى، فأمر مدير الأمن بتشكيل فريق ضبط برئاسة المقدم حازم مشعل، رئيس مباحث الجناين، الذى تمكن من القبض على السيدة.

وتبين من الكشف الطبى من قبل مفتش الصحة، أن المتهمة عذبت الطفلة رحمة "5 سنوات" وأصابتها بكسر فى الساق اليسرى وحرق بالقدم اليمنى وسحجات بالرقبة، وعذبت شقيقها محمد "6 سنوات" ما نتج عنه إصابات متفرقة بالجسد، وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتقدمت المتهمة بطلب لقاضى المعارضات بمحكمة السويس للإفراج عنها، فتم رفض طلبها مع استمرار حبسها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عامل بالسويس 4 أيام لقتله زميله بسبب خلاف على مبلغ مالى

اخبار محافظة السويس

السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

تعذيب اطفال زوجها

محكمة السويس




لا تفوتك
وزير البيئة: العالم يواجه شحًا مائيًا ويحتاج إلى ترشيد الاستهلاك

وزير البيئة: العالم يواجه شحًا مائيًا ويحتاج إلى ترشيد الاستهلاك

فيديو.. أسرة المتهمة بنقل مواد مخدرة فى مطار السعودية تكشف كواليس الأزمة

فيديو.. أسرة المتهمة بنقل مواد مخدرة فى مطار السعودية تكشف كواليس الأزمة

صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة

صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة

ودية البرتغال توجه 3 رسائل تحذيرية للفراعنة قبل انطلاق مونديال روسيا.. الكرات العرضية أخطر أزمة دفاعية للمنتخب المصرى.. التركيز فى اللحظات الأخيرة للمباريات "مفقود".. والتمريرات المقطوعة أكبر السلبيات

ودية البرتغال توجه 3 رسائل تحذيرية للفراعنة قبل انطلاق مونديال روسيا.. الكرات العرضية أخطر أزمة دفاعية للمنتخب المصرى.. التركيز فى اللحظات الأخيرة للمباريات "مفقود".. والتمريرات المقطوعة أكبر السلبيات

إبراهيموفيتش يتنازل عن 95% من راتبه مقابل الانضمام لجالكسى

إبراهيموفيتش يتنازل عن 95% من راتبه مقابل الانضمام لجالكسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة