قائد القوات البحرية الإماراتية يلتقى رئيس أركان البحرية الإيطالية

قائد القوات البحرية الإماراتية يلتقى رئيس أركان البحرية الإيطاليةالأحد، 25 مارس 2018 01:14 م
قائد القوات البحرية الإماراتية
أ ش أ
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التقى قائد القوات البحرية الإماراتية اللواء الركن بحرى طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، اليوم الأحد، بمكتبه فى قيادة القوات البحرية، رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية الفريق بحرى فالتر جيرارديلى، الذى يزور البلاد حاليا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - أوجه التعاون المشترك، ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التى تتعلق بالجوانب البحرية، وسبل تطويرها وتعزيزها فى ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة.
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