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فيديو وصور..استجابة لـ"اليوم السابع".. أبوهشيمة يتكفل بتأمين حياة كريمة للمسنة "رتيبة"

الأحد، 25 مارس 2018 04:09 م
فيديو وصور..استجابة لـ"اليوم السابع".. أبوهشيمة يتكفل بتأمين حياة كريمة للمسنة "رتيبة" رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة





سوهاج - محمود مقبول
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استجاب رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لما نشره "اليوم السابع" حول حالة السيدة رتيبة يوسف كيلانى 97 عاماً، التى كانت تعيش بمفردها داخل مكان مهجور أشبه "بخرابه" بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج، ولا تجد من يرعاها.
 
 
كانت المحافظة قد قررت نقل رتيبة إلى إحدى دور رعاية المسنين، وقرر رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة كفالتها بالكامل، وقدم لها شيك بمبلغ 50 ألف جنيه لتأمين استمرار إقامتها فى دار المسنين بسوهاج، وتعيين جليسة مستديمة تقوم برعايتها صحياً وغذائياً وتلبية كافة احتياجاتها.
 
وزار محمود الضبع المستشار الإعلامى لمجموعة حديد المصريين، السيدة رتيبة كيلانى فى دار رعاية المسنين بسوهاج وسلم شيك بالمبلغ لصفوان محمد مرزوق رئيس فريق التدخل السريع بمديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج لاتخاذ إجراءات فتح حساب لها بهيئة البريد المصرى، وترتيب كافة الإجراءات الخاصة بتعين جليسة لها وتلبية كافة الاحتياجات التى تتطلبها وذلك فى حضور رئيس مجلس إدارة جمعية المسنين بسوهاج، وأكد أن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة على استعداد بتلبية كافة متطلباتها لتوفير حياة كريمة جداً لها.
 
صور أبوهشيمة يتكفل بتأمين حياة كريمة للمسنة رتيبة (1)
 

صور أبوهشيمة يتكفل بتأمين حياة كريمة للمسنة رتيبة (2)
 

صور أبوهشيمة يتكفل بتأمين حياة كريمة للمسنة رتيبة (3)
 

صور أبوهشيمة يتكفل بتأمين حياة كريمة للمسنة رتيبة (4)
 

صور أبوهشيمة يتكفل بتأمين حياة كريمة للمسنة رتيبة (5)
 

 


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