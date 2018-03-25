فيديو .. هكذا استعدت المدارس لماراثون الانتخابات الرئاسية







كتبت: منة الله حمدى

رفعت بعض مدارس محافظتى القاهرة والجيزة شعار الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2018، إبتداء من الغد ولمدة ثلاثة أيام 26 ، 27، 28 مارس الجارى" وذلك بعد تسليم وزارة التربية والتعليم المدارس التى وقع عليها الإختيار كمقار للجان الإنتخابية .

هذا وسلمت المدارس إلى القوات التأمينية وقد حددت أمامكن اعاشتهم فيها المدة المقررة للإنتخابات، وقد زودت المقار الانتخابية بكافة أدوات الحماية المدنية وكل ما يتعلق بالسلامة والصحة الأمنية .

بالإضافة إلى تعليق الأعلام والريات على أسوار المدارس وأقامة ممرات للناخبين مغطاة بالأعلام لتحميهم من أشعة الشمس .