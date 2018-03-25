فيديو معلوماتى..‪ إزاى تعرف مكان لجنتك وإيه واجباتك بانتخابات الرئاسة؟







كتبت ـ هدى أبو بكر

تواصل محافظات مصر من مجهوداتها على قدم وساق لإنهاء جميع التجهيزات فى المقرات واللجان المختلفة التى تم تخصيصها لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والمقرر إقامتها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وقام المحافظون بمختلف أنحاء مصر بعمل جولات لمتابعة تجهيزات اللجان وفرشها بالكامل لخدمة الموظفين والقضاء ورجال الجيش والشرطة المكلفون بالتأمين خلال الأيام الثلاثة.

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كيف يعرف الناخب لجنته؟

- من خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات

- إرسال رسالة محمول على رقم 5151

- مركز اتصال دليل 141 أو أقسام/ مراكز الشرطة

ما هى المستندات التى يجب أن يحملها الناخب للذهاب للاقتراع؟



- بطاقة الرقم القومى

- أو جواز السفر المميكن والذى يحتوى على الرقم القومى للناخب.

ما هى واجبات الناخب؟



‪ 1 - عدم حمل السلاح داخل جمعية الانتخاب.

2 - اتباع التعليمات التى يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام داخل اللجنة.

3 - حظر الدعاية لأى من المرشحين داخل مقر اللجنة الفرعية

4- عدم البوح بأسماء المرشحين أو القائمة التى قمت باختيارها أو تنوى اختيارها.