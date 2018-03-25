فيديو.. انتشار قوات العمليات الخاصة بالشوارع قبل انطلاق انتخابات الرئاسة







كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" فيديو لانتشار قوات العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية بالشوارع قبل انطلاق ماراثون الاقتراع بساعات.

وتتسلم قوات الشرطة المقرات الانتخابية البالغ عددها أكثر من 11 ألف مركز ومقر فى أنحاء مصر، مساء اليوم الأحد، تمهيدا لاستقبال الناخبين صباح غد الإثنين، مع استعداد 59 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.

تبدأ عمليات التأمين، اعتبارا من الليلة، وتستمر حتى نهاية ماراثون الاقتراع مساء الأربعاء المقبل، وذلك من خلال خدمات أمنية ثابتة فى محيط اللجان، تربط بينها أقوال أمنية متحركة، فضلًا عن تفقد مساعدى وزير الداخلية ومديرى الأمن لمحيط اللجان الانتخابية، للاطمئنان على الانتشار الشُّرَطى ومراجعة خطط التأمين على أرض الواقع.

وتعمل أجهزة الأمن على حراسة "مظاريف الاقتراع"، وحماية الصناديق التى يصوت المواطنون فيها، فضلًا عن أدوات الانتخابات من حبر فسفورى وكبائن تصويت وغيرها من الأدوات اللازمة للعملية الانتخابية.