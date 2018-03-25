فيديو.. أسرة المتهمة بنقل مواد مخدرة فى مطار السعودية تكشف كواليس الأزمة







كتب إبراهيم حسان

كشفت هدى محمد موسى، ابنة سعدية عبد السلام حماد، المقبوض عليها فى مطار السعودية بتهمة نقل مواد مخدرة، كواليس الأزمة منذ البداية، وأوضحت أن والدتها جاءت لها واحدة من الجيران لها أخ يعيش فى السعودية، وعرضت "عمرة" لوجه الله كصدقة على روح نجل شقيقها المتوفى.

وقال هدى فى حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر قناة دريم، أن والدتها كانت سعيدة جدا بما قالته لها جارتها، لأمنيتها فى زيارة بيت الله الحرام، فطلبت منها عمل جواز سفر بسرعة، وبالفعل قامت الأسرة بعمل جواز السفر لها واستيفاء كل الأوراق المطلوبة، وعند الذهاب إلى السيدة صاحبة العرض، كانت تماطل فى الوقت لدرجة أن الأسرة فقدت الأمل فى السفر، قبل أن تعود مرة أخرى وتطلب سفر والدتها إلى السعودية.

وأضافت ابنة المتهمة، أن والدتها ركبت سيارة مع أحد أقارب السيدة صاحبة عرض العمرة، فطلبت الذهاب مع والدتها لتوصيلها فقوبل طلبها بالرفض.

ومن جانبه، قالت فاطمة محمد، ابنة الحاجة سعدية، إنها ظلت مع والدتها تليفونيا طوال فترة مغادرتها بالسيارة للاطمئنان عليها، وفى إحدى المكالمات صمتت والدتها ولم ترد على أسئلتها فشكت فى شىء ما، فقالت لها والدتها أن أحد الأشخاص طلب منها إعطائها حقيبة، فطلبت والدة السيدة المتهمة، من والدتها بالتحدث مع هذا الشخص، وسجلت له المكالمة.

وأذاع وائل الإبراشى، المكالمة الهاتفية التى دارت بين والدة السيدة المتهمة والشخص الذى كان يركب السيارة مع والدتها بعد مغادرتها المنزل، وأظهر الحديث مبررات من الشخص بأن الحقيبة التى يريد إعطائها للحاجة سعدية، بها ملابس، ويريد إيصالها للشخص الموجود بالسعودية، رغم ما بها من مواد مخدرة.

وأشارت إلى أن والدتها هى من أبلغتهم فى الموبايل بالقبض عليها فى مطار السعودية، وقالت لها إن الحقيبة التى ضُبطت معها بها "بلاوى زرقاء"- فى إشارة للمواد المخدرة على حد قولها- ويتم التحقيق معها بسبب هذه المواد المخدرة التى تحملها فى الحقيبة.