فى أول اجتماع للمجلس الجديد.. مجدى بيومى وكيلا لنقابة أطباء الأسنان

عقدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، ظهر اليوم الأحد، أول اجتماع لمجلس النقابة، بعد اعتماد نتائج انتخابات التجديد النصفى، حيث تم إجراء انتخابات تشكيل هيئة المكتب، وتشكيل اللجان.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة لأطباء الأسنان، لتضم: الدكتور مجدى بيومى وكيلا، والدكتور محمد بدوى، أمينا عاما، والدكتور إيهاب هيكل أمينا للصندوق، والدكتور يوسف حمزة، أمينا عاما مساعد، الدكتور أشرف زعلوك أمين صندوق مساعد".