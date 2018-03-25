video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين: الاحتلال يشن حربا على أشجار الزيتون تنفيذا لمخططات استعمارية

الأحد، 25 مارس 2018 11:53 ص
فلسطين: الاحتلال يشن حربا على أشجار الزيتون تنفيذا لمخططات استعمارية قوات الاحتلال الإسرائيلى





أ ش أ
إضافة تعليق

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية :"إن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على منع مواطنين فلسطينيين ومتضامنين من زراعة أشجار الزيتون فى أراض مهددة بالاستيلاء عليها فى قرية "التواني" جنوب الخليل، هو حلقة جديدة من حلقات الحرب التى تشنها سلطات الاحتلال على شجرة الزيتون، وغيرها من الأشجار الفلسطينية فى طول البلاد وعرضها".

وتساءلت الوزارة فى بيان ، هل زراعة أشجار الزيتون المبرر لهذه الهجمة الفاشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ، وهل باتت شجرة الزيتون ترهب هذا المحتل وترعبه ؟ ، أم هى الأرض الفلسطينية التى وضع زعماء الحركة الصهيونية أعينهم عليها منذ نهاية القرن قبل الماضي؟ أم هل السبب فى ذلك يعود لاستراتيجية المكان جنوب جبل الخليل، حيث الإطلالة الخلابة والمكان الاستراتيجي؟!.


وبهذا الخصوص، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ": إن ما نشاهده اليوم من عمليات استيلاء مستمرة على الأرض ما هى إلا تنفيذ لتلك المخططات الصهيونية الاستعمارية، فأرض فلسطين تستباح بجميع مسمياتها أكانت حكومية أم خاصة يمتلكها مواطنون فلسطينيون ورثوها أبا عن جد، وزرعوها، واهتموا بها كما تهتم الأم بأطفالها".


وأضاف، أن هذه الظاهرة الغريبة لو حدثت فى أى مكان بالعالم لأثارت الاستياء، والاستهجان، والاشمئزاز، وحتى الرفض، ولكن كون الحدث تم فى فلسطين المحتلة، ومن قبل الاحتلال الإسرائيلى، فإن ذلك يواجه بالصمت المطبق، والتجاهل المطلق من جانب المجتمع الدولى.


وتساءلت، أين هى الدول والحكومات التى تدعى العدالة والقانون؟ أين هى الأحزاب التى تدافع عن الحقوق والمبادئ الإنسانية؟ ، أين هى مؤسسات المجتمع المدنى التى تصرخ دوما دفاعا عن تلك الحقوق؟ وأين هى أصوات وتغريدات وكتابات ناشطى وسائل التواصل الاجتماعى من هذه الجريمة؟! فهل يُعقل أن يتم منع المواطنين من زراعة أشجار الزيتون أو غيرها فى أرضهم؟!.


وأشارت إلى أن الدول الغربية قبل أيام قليلة أثبتت أنها تعتمد ازدواجية المعايير فى تعاطيها وتعاملها مع القضية ذاتها، بتصويتها ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان المطالبة بمساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمه، خاصة أنها لا تنفك تطالب بذات المساءلة والمحاسبة فى بقية مناطق العالم وبقاعه المختلفة، وتنبرى لتعلن الحرب عندما يتم قطع شجرة أو اعتداء على أرض مواطنيها، بينما تصمت ولا تُحرك ساكنا عندما تقوم إسرائيل كقوة احتلال بجيشها ومستوطنيها بالاعتداء على أراضى المواطنين الفلسطينيين، واقتلاع وتجريف الآلاف من الأشجار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية فرنسا لودريان يزور فلسطين غدا

ريم بنا.. صوت فلسطين الملائكى مرتل قصائد الشعراء

فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان 4 قرارات خاصة بها بأغلبية ساحقة

صور.. انطلاق ماراثون فلسطين الدولى السادس "اركضوا للحرية" ببيت لحم

ننشر صور محاصرة مقر اختباء منفذ تفجير موكب رئيس وزراء فلسطين بغزة

"رويترز": حماس تعلن اعتقال المشتبه به فى محاولة اغتيال رئيس وزراء فلسطين

قوات الاحتلال

فلسطين

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة